Разница в поддержке кандидатов в президенты Польши установила рекорд

Во втором туре выборов президента в Польше разница в поддержке кандидатов оказалась рекордно низкой. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство PAP.

По данным Национальной избирательной комиссии Польши, Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость", набрал 10 млн 606 тыс. голосов во втором туре выборов (50,89 %), а Рафала Тшасковского (Гражданская коалиция) поддержали 10 млн 237 тыс. человек (49,11 %). Разница в поддержке кандидатов избирателями составила 369 тыс. голосов (1,78 процентного пункта).

Это наименьшая разница между кандидатами во втором туре президентских выборов в Польше с 1989 года, отмечает PAP. Предыдущий рекорд в этом отношении принадлежал выборам 2020 года, когда Анджей Дуда победил Рафала Тшасковского с разницей в 2,06 процентного пункта, набрав 51,03 % голосов.

Следующая по величине разница в голосах была на выборах 2015 года, Анджей Дуда победил тогда действующего президента Бронислава Коморовского с отрывом в 3,10 процентного пункта.