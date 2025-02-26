Разрыв отношений Украины и США требует от ЕС вооружаться

После провальных переговоров с Трампом Зеленский бросился звонить Макрону и генсеку НАТО Рютте, сообщает "Файнэншл таймс". Правда, найдет ли он защиту у европейских лидеров - большой вопрос. Как отмечают эксперты, дальше популистских заявлений на существенную помощь Украине вряд ли стоит рассчитывать.

Однако на днях должен быть созван экстренный саммит ЕС, посвященный ситуации вокруг Украины. Итальянский премьер Мелони требует организовать встречу лидеров Старого Света, представителей США и Украины уже в ближайшие часы. Ранее предполагалось, что итоги визита Зеленского в Вашингтон будут обсуждаться на воскресном саммите в Лондоне.

Однако скандал в Белом доме смешал европейцам все расчеты: они, конечно, допускали, что Украину придется брать на содержание, но вряд ли предполагали, что это произойдет так скоро. Видимо, что-то подобное ощущалось интуитивно: накануне страны Прибалтики и Польша представили Еврокомиссии свой оборонный план на сумму в 60 млрд евро.



Деньги должны быть потрачены на возведение непреодолимого рубежа на восточных границах ЕС. Теперь к этой сумме придется прибавить десятки миллиардов на вооружение Украины. Все бы ничего, но таких денег у Европы просто нет.