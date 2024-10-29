Разведка США: Иран готовится нанести удар по Израилю в день американских выборов

Американская разведка сообщает, что Иран готовится нанести удар по Израилю именно в день американских выборов, 5 ноября.

Расчет на то, что Штаты могут замешкаться со вмешательством в ситуацию из-за погруженности в собственные проблемы. При этом Тегеран заранее пообещал более масштабную и разрушительную атаку, чем когда-либо.