Ремонт забора на границе с Беларусью обойдется Литве почти в 34 тыс. евро - за чей счет?

Ремонт забора на границе с Беларусью обойдется Литве почти в 34 тысячи евро.

Июльский шторм нанес регионам страны большой ущерб. Убытки оцениваются в миллионы. Отдельная беда - повреждение драгоценного физического барьера на границе.

Власти рассчитывали на деньги Евросоюза, но этот запрос в Брюсселе проигнорировали. Так что ремонт сделают за счет резервных фондов нацбюджета.