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Ремонт забора на границе с Беларусью обойдется Литве почти в 34 тыс. евро - за чей счет?
Ремонт забора на границе с Беларусью обойдется Литве почти в 34 тысячи евро.
Июльский шторм нанес регионам страны большой ущерб. Убытки оцениваются в миллионы. Отдельная беда - повреждение драгоценного физического барьера на границе.
Власти рассчитывали на деньги Евросоюза, но этот запрос в Брюсселе проигнорировали. Так что ремонт сделают за счет резервных фондов нацбюджета.
Вопрос - как же такой стратегический объект месяцами простаивал без ремонта?!
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