Reuters: Мотивом для покушения на Трампа могла быть война в Иране

Недавнее покушение на Дональда Трампа, возможно, связано с войной в Иране. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на закрытый доклад Министерства внутренней безопасности.

По их данным, задержанный Коул Томас Аллен имел "многочисленные социальные и политические обиды" на президента США. Непосредственным мотивом к нападению, по предварительной версии, могла стать военная операция США и Израиля против Ирана. В данный момент следователи занимаются изучением соцсетей подозреваемого с целью уточнения его изначальных планов.