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Reuters: Россия озвучила условия для прекращения огня

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту в Украине.

Они аналогичны предыдущим условиям Москвы, включая отказ от членства Украины в НАТО, признание контролируемых Россией территорий, а также соглашение о не размещении иностранных войск на территории Украины.

Более конкретные требования пока не раскрыты. Также неизвестно, готова ли Россия вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия. При этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало.

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