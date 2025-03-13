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Reuters: Россия озвучила условия для прекращения огня
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Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что Россия якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту в Украине.
Они аналогичны предыдущим условиям Москвы, включая отказ от членства Украины в НАТО, признание контролируемых Россией территорий, а также соглашение о не размещении иностранных войск на территории Украины.
Более конкретные требования пока не раскрыты. Также неизвестно, готова ли Россия вступить в мирные переговоры с Киевом до их принятия. При этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало.