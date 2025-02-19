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Резня во Франции: один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атаки мужчины с ножом

Резня во Франции. Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате атаки мужчины с ножом в Мюлузе, на северо-востоке страны.

Нападавший, мигрант из Алжира, задержан. Сообщается, что преступник был зарегистрирован в специальном досье отчетов о предотвращении террористической радикализации.

Президент Франции назвал произошедшее терактом. Как уточняют местные СМИ, власти Пятой республики направили 10 запросов в алжирское консульство с целью высылки напавшего с ножом на людей преступника.

Франциярезня