Результаты опроса: рейтинг партии Пашиняна упал до минимального уровня

Рейтинг партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, упал до минимального с 2018 года уровня - в настоящее время он составляет 11,3 %, свидетельствуют результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association.

"Лишь 11,3 % назвали "Гражданский договор", отвечая на вопрос: "За какую партию вы проголосуете, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье?". Это самый низкий показатель с 2018 года", - заявил журналистам глава компании Арам Навасардян.

По его словам, партию "ДОК" видеоблогера Вардана Гукасяна поддерживают 6,8 %, блок "Армения", сформированный вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна, - 6,5 %. Далее идут партия "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна с 2,4 % и блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна, за который, согласно результатам опроса, готовы проголосовать 2,3 %, пишет РИА Новости.

Насардян сообщил, что 27 % респондентов заявили, не собираются участвовать в выборах.

В телефонном опросе, проведенном в Армении с 20 по 22 января, приняли участие 1100 человек. Статистическая погрешность составила 3 %.