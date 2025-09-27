Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Римские протесты - итальянцы против милитаризации ЕС

Против политики Европейского союза протестовали 27 сентября в Риме. По центральным улицам прошло масштабное шествие в поддержку выхода страны из ЕС и с призывом к отставке главы Еврокомиссии.

Как заявили организаторы, ЕС принес множество бед Италии: пострадали сельское хозяйство, электроснабжение, экология, права и свободы граждан.

Кроме того, Европу обвиняют в милитаризации и разжигании войны на континенте.

