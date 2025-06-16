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Росликова отпустили под подписку о невыезде
Автор:Редакция news.by
Латвийского депутата Алексея Росликова отпустили под подписку о невыезде. Также у него и его родителей прошли обыски.
Напомним, ранее Росликов на заседании сейма выступил против притеснения русскоязычных в Латвии. Он подчеркнул, что власти хотят отправить в языковое гетто почти половину страны.
Теперь против чиновника возбуждено уголовное дело. Служба госбезопасности Латвии обвинила его в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.
У Росликова изъяли средства коммуникации, однако политик заверил, что будет находить способ связаться с общественностью и держать в курсе дальнейшего его преследования Ригой.