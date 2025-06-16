Латвийского депутата Алексея Росликова отпустили под подписку о невыезде. Также у него и его родителей прошли обыски.

Напомним, ранее Росликов на заседании сейма выступил против притеснения русскоязычных в Латвии. Он подчеркнул, что власти хотят отправить в языковое гетто почти половину страны.

Теперь против чиновника возбуждено уголовное дело. Служба госбезопасности Латвии обвинила его в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.