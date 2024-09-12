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Названа возможная причина пожара в жилом доме в Москве

Крупный пожар в Москве в жилом комплексе "Селигер Сити". Местные жители сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы.

После этого загорелось несколько этажей в одном из жилых домов. На место направили 10 бригад специалистов. Один человек погиб. Спасены пятеро. Известно о двух пострадавших.

 Один из жителей дома выпрыгнул из окна, чтобы спастись от пламени. На данный момент пожар полностью ликвидирован, на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Предварительная причина возгорания - детонация газовых баллонов в одной из квартир. 

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