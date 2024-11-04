В России есть оружие, современнейшее оружие с серьёзным радиусом поражения, боевым потенциалом, который может нанестиболее серьёзный урон, но Россия сдерживает пытаясь остановить и пытаясь достучаться и сказать давайте определимся и сядем за стол переговоров и найдём придём консенсусу в принципе то о чём говорит и Белоруссия всегда и наш президент говорит и мы говорим, надо пересилить и сесть за стол переговоров найти этот консенсус действительно остановить это кровопролитие, потому что это может привести к очень серьёзным глобальным последствиям Европа не останется в стороне Америка может пока останется в стороне. Но если полыхнёт то вся Европа окунётся в пламя пожара войны и от этого будут страдать люди. Они наверное ещё не понимают многие.

Александр Вольфович, госсекретарь совета безопасности Беларуси: