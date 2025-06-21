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Россия готова передать Украине 3 тыс. тел погибших военных ВСУ
Российская сторона подготовила к передаче Киеву около 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Они сейчас находятся в рефрижераторах. Также помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал провокации Украины по поводу ранее переданных Киеву тел. Речь идет о сообщениях, что в числе 6 тыс. тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.
Владимир Мединский:
"Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде, потому что аналогии с геббельскими манипуляциями были совершенно очевидными".
19 июня Россия и Украина снова обменялись пленными в рамках Стамбульских договоренностей. Обмен был паритетным.
Москва готова возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле после 22 июня. Об этом проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.