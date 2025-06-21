Россия готова передать Украине 3 тыс. тел погибших военных ВСУ

Российская сторона подготовила к передаче Киеву около 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Они сейчас находятся в рефрижераторах. Также помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал провокации Украины по поводу ранее переданных Киеву тел. Речь идет о сообщениях, что в числе 6 тыс. тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.

Владимир Мединский:

"Я бы очень просил, чтобы наши украинские партнеры по переговорам как-то утихомирили своих пропагандистов, дабы не выставляли они их в нелепом виде, потому что аналогии с геббельскими манипуляциями были совершенно очевидными".

19 июня Россия и Украина снова обменялись пленными в рамках Стамбульских договоренностей. Обмен был паритетным.