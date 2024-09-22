Россия не намерена принимать участие во втором саммите мира

С террористами разговаривать не будем. В МИД России заявляют, что Москва не собирается участвовать во втором саммите мира, о котором говорил Зеленский.



Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции.



При этом она заявила, что Москва не отказывается от дипломатического урегулирования и готова к обсуждению действительно серьезных предложений.