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Россия не намерена принимать участие во втором саммите мира

С террористами разговаривать не будем. В МИД России заявляют, что Москва не собирается участвовать во втором саммите мира, о котором говорил Зеленский.

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, второй саммит преследует все ту же цель - протащить абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции.

При этом она заявила, что Москва не отказывается от дипломатического урегулирования и готова к обсуждению действительно серьезных предложений.

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