Россия передала США данные об украинских БПЛА
Автор:Редакция news.by
Расшифровка данных украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что целью атаки ВСУ 29 декабря был комплекс зданий резиденции президента России в Новгородской области.
Об этом заявил глава Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России. По его словам, навигационные системы украинских беспилотников сохранились и технически исправны.
Материалы с расшифровкой были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Глава ГРУ выразил уверенность, что передача данных американской стороне поспособствует установлению истины.