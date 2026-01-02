Расшифровка данных украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что целью атаки ВСУ 29 декабря был комплекс зданий резиденции президента России в Новгородской области.



Об этом заявил глава Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России. По его словам, навигационные системы украинских беспилотников сохранились и технически исправны.



Материалы с расшифровкой были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве. Глава ГРУ выразил уверенность, что передача данных американской стороне поспособствует установлению истины.