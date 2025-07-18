По данным издания, с момента поступления боевых машин на фронт в 2024 году Киев уже потерял 87 % из них. Из 31 переданного танка в строю остались лишь 4.

Несмотря на репутацию одного из лучших танков мира, старые модификации M1, отправленные Киеву, не смогли противостоять современной российской технике. А отсутствие у ВСУ артиллерийской и воздушной поддержки, а также нехватка специалистов и запчастей сделали танки практически бесполезными на поле боя.