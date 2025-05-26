3.76 BYN
3.01 BYN
3.42 BYN
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в связи с угрозами миру из-за действий стран Европы
Российская Федерация запросила заседание СБ ООН по Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.
Ожидается, что заседание будет назначено на пятницу, 30 мая.
По его словам, Россия на заседании СБ ООН намерена поднять тему угрозы миру, исходящей от стран Европы, пытающихся помешать украинскому урегулированию.
"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации в Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по минскому времени) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по минскому времени) 30 мая", - сообщил дипломат.