Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в связи с угрозами миру из-за действий стран Европы

"Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации в Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по минскому времени) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по минскому времени) 30 мая", - сообщил дипломат.