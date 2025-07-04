Российские города оказались в эпицентре ураганов

На Омск обрушился мощный шторм. Порывы ветра настолько сильные, что обрывают провода. Стихия вырывает деревья с корнем, опрокидывает остановки и срывает железные листы. В городе ограничено движение общественного транспорта. Местные жители сообщают о проблемах с газоснабжением. По предварительным данным, от урагана пострадали 5 человек.

В ночь на 4 июля сильная гроза накрыла Санкт-Петербург. Ветер ломал деревья, улицы освещались вспышками молний, а в ряде районов пропало электричество. Если бы не была закрыта дамба, в городе произошло бы второе июльское наводнение за последние 160 лет. По данным синоптиков, город оказался под влиянием холодного атмосферного фронта "Енгин".