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Российские военнослужащие сбили несколько беспилотников на подлете к Смоленску

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Российские военнослужащие сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к городу Смоленск, пишет ТАСС. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Смоленску", - написал он.

Губернатор добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

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