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Рост напряженности. В Белграде собираются сторонники и противники президента Вучича
В столице Сербии наблюдается необычная активность подозрительных лиц: по центральным улицам города движется молодежь в полуспортивной одежде, эти люди выглядят так, словно куда-то целенаправленно маршируют.
Сегодня вечером в Белграде ждут масштабных и, возможно, страшных событий. В Сербии отмечается резкий рост напряженности. В столицу страны стекаются как сторонники, так и противники президента Вучича.
Вечером в Белграде ожидаются многотысячные манифестации. Президент страны на днях выступил с заявлением о том, что в стране на субботу запланирован старт насильственной цветной революции.
По данным Вучича, организаторы протестов из прозападных НГО настраивают молодежь на активное применение силы.
Президент предупредил, что за подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает суровое наказание - вплоть до 15-летнего тюремного заключения. Однако горячих голов хватает: минувшей ночью в Белграде толпа атаковала тракторы, на которых прибыли в Белград сторонники Вучича
Главные события в столице Сербии должны развернуться уже в ближайшие часы. К противостоянию готовятся как участники массовых акций за и против президента Вучича, так и полиция.