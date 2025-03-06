Рост напряженности. В Белграде собираются сторонники и противники президента Вучича

В столице Сербии наблюдается необычная активность подозрительных лиц: по центральным улицам города движется молодежь в полуспортивной одежде, эти люди выглядят так, словно куда-то целенаправленно маршируют.



Сегодня вечером в Белграде ждут масштабных и, возможно, страшных событий. В Сербии отмечается резкий рост напряженности. В столицу страны стекаются как сторонники, так и противники президента Вучича.



Вечером в Белграде ожидаются многотысячные манифестации. Президент страны на днях выступил с заявлением о том, что в стране на субботу запланирован старт насильственной цветной революции.



