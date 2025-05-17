Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня

Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит документ с требованиями о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что Россия будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. - Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам".