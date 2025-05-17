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Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огня
Рубио заявил, что Россия готовит список требований для прекращения огняnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16589cc6-7cd5-4fef-b9ab-d8fb375e9ef5/conversions/5e3c2644-90d7-4129-9180-1d401eb6f3aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16589cc6-7cd5-4fef-b9ab-d8fb375e9ef5/conversions/5e3c2644-90d7-4129-9180-1d401eb6f3aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16589cc6-7cd5-4fef-b9ab-d8fb375e9ef5/conversions/5e3c2644-90d7-4129-9180-1d401eb6f3aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16589cc6-7cd5-4fef-b9ab-d8fb375e9ef5/conversions/5e3c2644-90d7-4129-9180-1d401eb6f3aa-xl-___webp_1920.webp 1920w
Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москва готовит документ с требованиями о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что Россия будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам, - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. - Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам".