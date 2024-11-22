Руководство TikTok отключит свое приложение в США 19 января

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Руководство платформы TikTok готовится к отключению своего мобильного приложения в США 19 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".

Уточняется, что американские пользователи будут отключены 19 января в соответствии с федеральным запретом, который, как ожидается, вступит в силу. Избежать остановки работы приложения можно будет только в случае вмешательства Верховного суда США.

Предполагается, что пользователи TikTok в США с 19 января будут получать всплывающее уведомление о том, что соцсеть вынуждена прекратить свою работу на территории страны, а также перенаправляться на сайт с разъяснениями. Американские пользователи получат возможность скачать и сохранить личные данные, но доступ к приложению для них будет заблокирован.

Законопроект, подписанный президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года, требует, чтобы компания - владелец платформы TikTok ByteDance продала свои активы в США до 19 января 2025 года, иначе приложение ждет полный запрет.

Рассмотрение законопроекта в Верховном суде США началось 10 января 2025 года. Представляющие TikTok адвокаты на слушаниях заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 млн пользователей TikTok в США.