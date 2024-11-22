СМИ сообщили, что Китай может продать Маску американские активы TikTok

В Китае допускают вариант продажи TikTok американскому бизнесмену Илону Маску, если у компании не получится избежать запрета приложения на территории США. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на агентство Bloomberg и источники в китайском правительстве.

"Согласно одному из сценариев, компания Маска возьмет под свой контроль TikTok и будет совместно управлять бизнесом", - уточняется в публикации.

По данным источников, приоритетным для китайской стороны является сценарий, при котором TikTok останется в собственности материнской компании ByteDance. По данным Bloomberg, бизнесмены и чиновники пока не пришли к общему решению.

В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон о запрете приложения TikTok на территории страны. Американский Конгресс подавляющим большинством одобрил эту меру, ссылаясь на риск того, что китайское правительство якобы может использовать TikTok для шпионажа за гражданами США и влияния на общественное мнение. Компания - владелец соцсети TikTok ByteDance тогда заявила, что не планирует продавать приложение.

Закон, который 10 января 2025 года был представлен на рассмотрение Верховного суда США, устанавливает для китайской компании - владельца ByteDance крайний срок - 19 января - для продажи популярной платформы или запрета "на основании соображений национальной безопасности". По данным BBC, Верховный суд склоняется к поддержке запрета TikTok на территории страны с 19 января.

На слушаниях в Верховном суде адвокаты, представляющие TikTok, заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 млн пользователей в США. В TikTok ранее неоднократно отрицали, что компания когда-либо делилась данными американских пользователей. Компания отмечает, что американские законодатели выдвигают "спекулятивные" опасения и нарушают защищенную Конституцией США свободу слова.