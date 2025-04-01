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С 1 мая в Таллине отменяется бесплатный проезд для некоторых украинских беженцев
С 1 мая украинские беженцы, не зарегистрированные в Таллине, лишатся права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на эстонскую общественно-политическую ежедневную газету Postimees.
Власти столицы Эстонии предоставили такую возможность украинским мигрантам 3 марта 2022 года. Как отмечает издание, основанием для признания недействительным распоряжения является тот факт, что у большинства украинских мигрантов, проживающих в Таллине, на сегодняшний день есть официальная регистрация в столице.
"Для зарегистрированных жителей Таллина действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным. Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года", - отмечается в пояснительной записке к распоряжению городской управы.
По информации Эстонского совета помощи беженцам, по состоянию на начало ноября 2024 года в Эстонии проживало более 41 тыс. украинских беженцев.