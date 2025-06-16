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С начала конфликта Ираном нанесено более 550 ударов беспилотниками по Израилю
Автор:Редакция news.by
Иран осуществил по меньшей мере 550 ударов с помощью беспилотников по израильской территории с момента начала прямого столкновения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"С начала операции "Правдивое обещание - 3" Иран провел 550 операций с использованием беспилотников и беспрерывно наносил удары по израильской территории", - указал собеседник.
Вооруженные силы Ирана начали наносить новые ракетные удары по целям на территории Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Вооруженные силы Ирана в понедельник в ходе ударов по Израилю смогли уничтожить израильскую систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. По информации агентства, удар был нанесен при помощи беспилотников-невидимок.