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С начала конфликта Ираном нанесено более 550 ударов беспилотниками по Израилю

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Иран осуществил по меньшей мере 550 ударов с помощью беспилотников по израильской территории с момента начала прямого столкновения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"С начала операции "Правдивое обещание - 3" Иран провел 550 операций с использованием беспилотников и беспрерывно наносил удары по израильской территории", - указал собеседник.

Вооруженные силы Ирана начали наносить новые ракетные удары по целям на территории Израиля. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Вооруженные силы Ирана в понедельник в ходе ударов по Израилю смогли уничтожить израильскую систему противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. По информации агентства, удар был нанесен при помощи беспилотников-невидимок.

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