Саммит G7 в Эвиане начался с массовых погромов в Женеве

По разным данным, порядка 50 тысяч активистов, включая радикалов, устроили массовые погромы. Манифестанты поджигали автомобили, били витрины банков и забрасывали спецподразделения камнями и петардами. Толпа несла пропалестинские плакаты и скандировала лозунги против внешней и экономической политики западных держав.