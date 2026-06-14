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Саммит G7 в Эвиане начался с массовых погромов в Женеве
Автор:Редакция news.by
Швейцарская Женева превратилась в зону уличных столкновений накануне открытия саммита стран "Большой семерки" в соседнем французском Эвиане.
По разным данным, порядка 50 тысяч активистов, включая радикалов, устроили массовые погромы. Манифестанты поджигали автомобили, били витрины банков и забрасывали спецподразделения камнями и петардами. Толпа несла пропалестинские плакаты и скандировала лозунги против внешней и экономической политики западных держав.
Силовики сдерживали натиск с помощью водометов и слезоточивого газа, в город стянули тысячи военных. При обысках у некоторых особо буйных изъят целый арсенал: топоры, ножи, кастеты, дымовые шашки и газовые баллончики.