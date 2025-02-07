Самолет задел автобус при аварийной посадке в Сан-Паулу

Срочная информация приходит из Бразилии. В Сан-Паулу недалеко от городского аэропорта потерпел крушение небольшой самолет. Пилоты пытались совершить аварийную посадку на трассе. Машина задела автобус, произошел пожар.

На борту судна могло находиться до 8 человек, в автобусе 20. Данные в СМИ о числе жертв разнятся. Одни сообщают о двух погибших (внутри самолета были обнаружены обгоревшие тела) и двух пострадавших на земле.