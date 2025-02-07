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Самолет задел автобус при аварийной посадке в Сан-Паулу

Срочная информация приходит из Бразилии. В Сан-Паулу недалеко от городского аэропорта потерпел крушение небольшой самолет. Пилоты пытались совершить аварийную посадку на трассе. Машина задела автобус, произошел пожар.

На борту судна могло находиться до 8 человек, в автобусе 20. Данные в СМИ о числе жертв разнятся. Одни сообщают о двух погибших (внутри самолета были обнаружены обгоревшие тела) и двух пострадавших на земле.

Травмы получили мотоциклист, которого сбили обломки самолета, и женщина из автобуса. Другие пишут о том, что погибли и получили ранения более 20 человек. На месте трагедии работают спасатели.

крушениесамолетБразилия