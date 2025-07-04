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Санкт-Петербург готовится к масштабному наводнению, пишет РИА Новости.

Уровень воды с внешней стороны дамбы уже превысил 180 сантиметров. Комплекс защитных сооружений Петербурга закрыл все затворы. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено. Парки музея-заповедника "Петергоф", а также Летний и Михайловский сады закрыты.

Отмечается, что это будет первое июльское наводнение за 160 лет. В последний раз такое мощное наводнение накрыло Петербург 12 июля 1865 года.

Ночью в восточной части Финского залива начался сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. С самого утра действует штормовое предупреждение. Волны в Финском заливе достигают трехметровой высоты. Ветер валит деревья. Больше всего пострадал Сестрорецк, где затопило парк "Дубки" и несколько улиц.

Как пишут СМИ, до центральной части Петербурга вода еще не добралась.

Уровень воды в Неве достиг 95 сантиметров. По прогнозам, он может подняться до 120 сантиметров.