СБ ООН проведет внеочередное заседание в связи с ударом Израиля по Ирану

Совет Безопасности ООН проведет 13 июня внеочередное заседание в связи с атакой Израиля по Ирану. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

"СБ ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало - в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по минскому времени. - Прим. ред.)", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании будет представлена информация от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерным объектам Тегерана.

Ранее сообщалось, что Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана. Известно, что в результате атак есть погибшие и пострадавшие. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что действия Израиля не останутся без ответа.