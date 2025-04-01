Сербия и Венгрия конкретизировали стратегическое сотрудничество в сфере обороны. Они проведут максимальное число совместных мероприятий, это приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.

"Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны - один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений - военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, делается оперативным и конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", - заявил Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число - 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48.

"И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", - подчеркнул сербский лидер.