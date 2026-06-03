3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Сербия проводит военные учения со странами НАТО
Учения в Сербии под предлогом обмена опытом и укрепления партнерства, по мнению эксперта, скрывают истинные цели.
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия):
"Официально учения носят миротворческий характер. Ну а на самом деле натовцы проведут картографирование местности. Это обязательно. Любой генеральный штаб изучает местность и вставляет в соответствующие карты, прежде чем приступать к дальнейшему мероприятию. Существует план прокладки транспортных и энергетических магистралей через Европу, прямо к границам Российской Федерации. Несколько лет назад эти планы аж до Мариуполя дотягивались. Сейчас, наверное, немного покороче".
"Предполагается протянуть трубопроводы с дизелем, чтобы, когда быстрым танкам понадобится помчаться куда надо, за ними не мчались цистерны с горючкой. То есть прокладывают трубопроводы. Это официальные планы, они известны, а Сербию потихонечку подталкивают все к большему участию в системе НАТО", - заметил эксперт.