Сербия проводит военные учения со странами НАТО

Учения в Сербии под предлогом обмена опытом и укрепления партнерства, по мнению эксперта, скрывают истинные цели.

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия):

"Официально учения носят миротворческий характер. Ну а на самом деле натовцы проведут картографирование местности. Это обязательно. Любой генеральный штаб изучает местность и вставляет в соответствующие карты, прежде чем приступать к дальнейшему мероприятию. Существует план прокладки транспортных и энергетических магистралей через Европу, прямо к границам Российской Федерации. Несколько лет назад эти планы аж до Мариуполя дотягивались. Сейчас, наверное, немного покороче".

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук (Россия): news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c9dc96-76bb-48f6-bd1c-61d759f90d7e/conversions/7ff7cd6b-8208-4cc1-8651-4831f0dabe43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c9dc96-76bb-48f6-bd1c-61d759f90d7e/conversions/7ff7cd6b-8208-4cc1-8651-4831f0dabe43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c9dc96-76bb-48f6-bd1c-61d759f90d7e/conversions/7ff7cd6b-8208-4cc1-8651-4831f0dabe43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c9dc96-76bb-48f6-bd1c-61d759f90d7e/conversions/7ff7cd6b-8208-4cc1-8651-4831f0dabe43-xl-___webp_1920.webp 1920w