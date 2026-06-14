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Северная Корея как стратегический актив Китая: зачем Си Цзиньпину нужен Пхеньян в 2026 году
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею состоялся после того, как он провел достаточно интересные переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Этот дипломатический фон придал китайско-северокорейской встрече особый геополитический подтекст. О том, почему Северная Корея сегодня стала одним из ключевых игроков в регионе, смотрите в интерактивном подкасте "Волков и Сыч".
"Губы и зубы": историческая метафора, обретшая новый смысл
Отношения между Пекином и Пхеньяном традиционно описываются через образ, введенный еще Мао Цзэдуном: две страны близки как "губы и зубы" - зубам без губ холодно, а губам без зубов не хватает опоры. Эта метафора как нельзя лучше отражает нынешнюю ситуацию. Регион Восточной Азии переживает мощнейшую милитаризацию, и союз с КНДР становится для Китая критически важным активом.
За последнее время произошло несколько серьезных инцидентов: Япония активно наращивает военный потенциал, и остро стоит вопрос о размещении на ее территории американского ядерного оружия. Для Китая такой сценарий является абсолютно неприемлемым, поскольку он резко повышает градус напряженности.
Показательным стало и проведение 9 июня стрельб тайваньской армией, в ходе которых использовались комплексы HIMARS, поставленные США. Это подчеркивает разрыв между публичной риторикой Вашингтона (заявления о блокировке траншей, нежелании "воевать за непонятный остров за 9,5 тыс. км") и реальными действиями - поставками оружия.
Пхеньян как военный и экономический "ударный кулак"
В сложившихся условиях Северная Корея, неожиданно для многих западных аналитиков, превратилась в одну из наиболее боеспособных армий региона. Приобретенный опыт ведения современных боевых действий - в том числе на территории Российской Федерации - стал серьезным козырем.
Для Соединенных Штатов задача "разоружить Северную Корею" становится все более невыполнимой. Иранский прецедент наглядно продемонстрировал всем игрокам: никто не отдаст свое ядерное оружие, даже за очень большие деньги.
Примечательно, что на фоне внешнего давления Пхеньян укрепляется не только в военном и политическом плане, но и экономически. По оценкам западных специалистов, рост ВВП страны приближается к 4 %.
Авторы The Wall Street Journal, побывав в столице, описывают картину, разительно отличающуюся от привычного нарратива о "средневековой стране с палкой риса и велосипедами":
- В ресторанах подают пиццу из кирпичной печи и куриные крылышки.
- Оплата счета возможна через мобильную систему QR-кодов.
- По улицам Пхеньяна ездят китайские электромобили и BMW.
- Появились зоомагазины, игровые интернет-кафе и автосалоны.
Факт
Инициирован общенациональный строительный бум: только за 2025 год в столице КНДР построено 10 тыс. новых домов - больше, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго.
Новая реальность: от токсичного актива к обязательному партнеру
Раньше встреча с лидерами Северной Кореи воспринималась как взаимодействие с крайне токсичным активом. Сегодня ситуация вышла за эти рамки. Встреча в Пхеньяне стала не просто демонстрацией военно-политического альянса, а показом реальных экономических возможностей.
Игнорировать Пхеньян больше нельзя во многом из-за его сильных союзников в лице Китая и России, а также из-за наличия зависимых от США соседей (Южной Кореи и Японии). Единственным логичным шагом для Вашингтона остается поиск нового подхода к диалогу, поскольку угрозы и сила больше не работают.
Экономический симбиоз и "золотой век" КНДР
Наблюдается и уникальная экономическая кооперация. Дешевый труд в Северной Корее делает страну удобной сборочной площадкой для китайского бизнеса. Китайские компании берут заказы (в том числе у американцев), перераспределяют их в КНДР (например, пошив одежды или сборка несложной техники), а готовая продукция с маркировкой "Made in China" отправляется конечному потребителю. Все стороны оказываются в выигрыше: КНДР зарабатывает, Пекин развивает экономику, а заказчики получают товары.
В довершение картины Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию, где он сидит бок о бок с Ким Чен Ыном. Этот жест, по всей видимости, призван напомнить о былых попытках диалога и подчеркнуть контраст между нынешней риторикой и реальной историей отношений.
Главное фото: РИА Новости