Северная Корея снова закрыла границы. Всего через несколько недель после того, как КНДР приняла первых западных туристов, страна приостановила их допуск.

В конце прошлого года Ким Чен Ын поручил развивать туристическую сферу государства до мирового уровня. Первые западные путешественники начали прибывать в Северную Корею с 20 февраля. Они посещали город Расон - он значится как особая экономическая зона. Однако сейчас туры отменены до дальнейшего уведомления. Об этом объявили сразу несколько туристических компаний.