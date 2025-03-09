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Северная Корея снова закрыла границы
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3_32025-03-09T09:31:01.000000Z00
Северная Корея снова закрыла границы. Всего через несколько недель после того, как КНДР приняла первых западных туристов, страна приостановила их допуск.
В конце прошлого года Ким Чен Ын поручил развивать туристическую сферу государства до мирового уровня. Первые западные путешественники начали прибывать в Северную Корею с 20 февраля. Они посещали город Расон - он значится как особая экономическая зона. Однако сейчас туры отменены до дальнейшего уведомления. Об этом объявили сразу несколько туристических компаний.
Пхеньян не назвал причину внезапного прекращения допуска туристов.