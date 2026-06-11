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Сейм Литвы одобрил отправку военного контингента в Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
Сейм Литвы в окончательном чтении одобрил отправку воинского контингента в Ормузский пролив. На Ближний Восток отправятся до 40 солдат и гражданских специалистов.
Как заявил глава литовского оборонного ведомства, основной задачей станет участие в операциях по разминированию акватории.
При этом за кулисами громкого решения Вильнюса скрывается очевидный конфуз: Министерство обороны Литвы отказалось выделять для миссии собственные корабли. Ожидают, что до места назначения их подбросят союзники по НАТО.