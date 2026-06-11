Сейм Литвы одобрил отправку военного контингента в Ормузский пролив

Сейм Литвы в окончательном чтении одобрил отправку воинского контингента в Ормузский пролив. На Ближний Восток отправятся до 40 солдат и гражданских специалистов.

Как заявил глава литовского оборонного ведомства, основной задачей станет участие в операциях по разминированию акватории.