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Сейм Литвы одобрил отправку военного контингента в Ормузский пролив

Сейм Литвы в окончательном чтении одобрил отправку воинского контингента в Ормузский пролив. На Ближний Восток отправятся до 40 солдат и гражданских специалистов.

Как заявил глава литовского оборонного ведомства, основной задачей станет участие в операциях по разминированию акватории.

При этом за кулисами громкого решения Вильнюса скрывается очевидный конфуз: Министерство обороны Литвы отказалось выделять для миссии собственные корабли. Ожидают, что до места назначения их подбросят союзники по НАТО.

Разделы:

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Теги:

Ближний ВостокНАТОЛитва