Шольц и Вайдель официально утверждены кандидатами в канцлеры Германии

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии на досрочных парламентских выборах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Голосование простым поднятием руки прошло на съезде партии, который состоялся в Берлине. Лишь немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства Германии.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, съезд правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сегодня официально утвердил сопредседателя партии Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

"Мы поздравляем нашего новоизбранного кандидата на пост канцлера Алису Вайдель и с нетерпением ждем начала предвыборной кампании!" - говорится в сообщении партии.

Руководство партии АдГ выдвинуло Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ 7 декабря. Сегодня это решение было формально подтверждено на съезде партии.

Согласно последнему опросу института INSA для издания BIld, "Альтернатива для Германии" занимает второе место по популярности с 22 % поддержки, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который хотят проголосовать 30 % респондентов.