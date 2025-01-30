"Это плохой знак" - Шольц о принятии бундестагом плана по ужесточению миграционной политики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие 29 января в бундестаге плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, за которую голосовали в том числе депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В среду за внесенные ХДС/ХСС в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Среди проголосовавших за инициативу были представители фракции АдГ, с которой у блока разногласия с момента создания партии, а также парламентской группы "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Принятое парламентом предложение включает в себя постоянный пограничный контроль на всех границах ФРГ, депортацию нелегалов, запрет на въезд мигрантам без действительных документов, даже если они по законам Германии располагают статусом защиты.

"Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны", - написал Шольц на своей странице в социальной сети X.

Канцлер сообщил, что ему понадобится время, чтобы "осмыслить" произошедшее. Этот день некоторые наверняка назовут историческим, добавил он.

Bild 22 января сообщила о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.

Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель 23 января опубликовала открытое письмо к кандидату в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридриху Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны.

Мерц 24 января подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ". Он добавил, что его фракция не будет входить с "Альтернативой для Германии" в одно правительство и не собирается вести с ней переговоры по любым предложениям в бундестаге.