Шольц призвал не допустить победы России в конфликте в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц - главный ньюсмейкер второго дня Мюнхенской конференции по безопасности. Он уже успел осудить президента США Дональда Трампа за переговоры с Россией без его участия.

Объяснил это тем, что главное - это выступить единым фронтом в вопросе поддержки Западом (читай, Европой) Украины. В своих заявлениях Шольц пошел дальше и призвал не допустить победы России в конфликте.

Олаф Шольц: "Победа России или распад Украины не приведут к установлению мира. Напротив, это еще больше поставит под угрозу мир и стабильность в Европе и за ее пределами. Мир может быть только в том случае, если суверенитет Украины будет обеспечен, поэтому мы никогда не поддержим навязанный Украине мир".

Канцлер Германии также допустил возможность объявления в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом в Украине - все из-за необходимости продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.