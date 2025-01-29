Шторм "Эрминия" принес ураганный ветер и наводнения в Италию и Францию

Шторм "Эрминия" принес ураганный ветер, дожди и наводнения в районах Италии и Франции. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Euronews.

Во Флоренции затоплены улицы и подземные переходы, что сказалось на транспортном сообщении.

В итальянском городе Генуя сильный ветер стал причиной обрушения подпорной стены. На место ЧП прибыли спасатели для поиска возможных пострадавших.

Оползень заблокировал дорогу между городами Бузалла и Миньянего (в провинции Генуя).

Регионы Тоскана и Лигурия в Италии пострадали от больших наводнений.

Во французском Ренне жители были вынуждены эвакуироваться после того, как улицы города внезапно затопило водой.