Украина продолжает жить в какой-то понятной лишь ей одной реальности. Вместо законов, которые бы по-настоящему упростили жизнь людей, слуги народа решили озаботиться проблемами ЛГБТ. В Верховной раде зарегистрировали законопроект, по которому "за проявления нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности" хотят ввести наказание до 8 лет тюрьмы. Другие деятели и вовсе позарились на детство и жаждут вечной войны. Экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка предложил готовить подрастающее поколение к возможной войне с детского сада, ориентировочно с 5 лет. Так он прокомментировал новый законопроект о подготовке детей к "национальному сопротивлению" с 14-летнего возраста.

Игорь Швайка, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны:

"Это законопроект, который очень хорош с точки зрения его внедрения. Я надеюсь, что он очень быстро станет законом, поскольку он опускает подготовку к национальному сопротивлению с уровня университета в уровень школы. По большому счету его нужно опускать на уровень детского сада. И дети, украинки и украинцы с 5 лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны. И тогда у нас не будет вопроса двух частей общества - одни думают так, другие так. У нас будет монолитная украинская нация".