В Швейцарии завершился громкий референдум, инициированный правой Швейцарской народной партией. Предложение ограничить численность населения страны 10 млн человек не нашло поддержки у большинства избирателей, однако сам факт вынесения такого вопроса на всенародное голосование вызвал широкий резонанс. Почему швейцарцы отказались от "потолка" для мигрантов и что стоит за этим решением, рассказал политический эксперт Антон Синковец.

На первый взгляд, сама постановка вопроса об ограничении численности населения выглядит радикально. Однако, как отмечают эксперты, для Швейцарии это рутинная практика. Уникальный политический строй Конфедерации предполагает, что любой гражданин может инициировать референдум, собрав 100 тыс. подписей. Вопросы могут касаться чего угодно - от прав человека для обезьян до масштабных изменений в миграционной политике.

При этом важно понимать, что большинство народных инициатив не доходят до стадии принятия закона, и данный случай не стал исключением. Инициатива провалилась, набрав чуть более 45 % голосов.

Почему швейцарцы сказали "нет"?

Решение электората было прагматичным и основывалось на трех ключевых факторах.

Экономика и отношения с ЕС. Швейцария - не остров. Резкие односторонние шаги грозили ответными мерами со стороны Европейского союза, что могло привести к оттоку капиталов, столь важных для банковского сектора и экономики в целом. Страна опасается зеркальных ограничений на свободу передвижения, которая является критически важной для ее деловой активности. Потребность в рабочей силе. Как и многие развитые страны, Швейцария сталкивается с проблемой кадрового голода на низкоквалифицированные и непрестижные должности. Местное население довольно избирательно в выборе профессий, и именно трудовые мигранты составляют основу для поддержания функционирования инфраструктуры. Без их участия экономика Конфедерации не сможет расти, тем более что уровень рождаемости среди коренных швейцарцев остается низким. Эффективность программ социализации. Сам порог входа в Швейцарию крайне высок, а механизмы адаптации приезжих настроены более жестко, чем во многих других странах Евросоюза. Тем не менее, это не отменяет общих проблем, связанных с интеграцией выходцев из регионов с низкой правовой культурой.

Раскол по географическому принципу

Одним из любопытных итогов голосования стал заметный разрыв между городским и сельским населением. Если жители крупных городов выступили против ограничений, то сельские кантоны почти единодушно (около 90 %) проголосовали за инициативу.

Объясняется это не только консервативностью сельских жителей, но и демографическими изменениями в городах, где доля натурализованных мигрантов уже весьма значительна. Горожане, будучи более адаптивными к изменениям, привыкли к мультикультурной среде, в то время как сельская местность, где процент коренных швейцарцев выше, острее ощущает давление на привычный уклад.

Инфраструктура на пределе и рост преступности

В ходе обсуждения также поднимались проблемы, которые беспокоят инициаторов референдума и их сторонников.

Во-первых, стремительный рост населения оказывает колоссальное давление на инфраструктуру. Транспортная система, логистические цепочки и аэропорты работают на пределе возможностей, что приводит к сбоям в работе и забастовкам. Рынок аренды жилья, особенно в исторических городах, перегрет, что ведет к росту цен для всех категорий граждан, а не только для мигрантов.

Во-вторых, вопрос преступности. Как отметил политолог Антон Синковец, мигранты, прибывающие из стран с низкой правовой культурой, часто приносят с собой привычные модели поведения, что провоцирует рост правонарушений. Однако Швейцария, в отличие от ряда других европейских стран, предпочитает не церемониться с нарушителями закона и достаточно активно практикует депортацию.

Общеевропейский тренд и будущее Швейцарии

Данный референдум эксперты воспринимают не как локальный случай, а как отражение общего европейского тренда. Буквально за несколько дней до голосования вступил в силу новый миграционный пакт ЕС, вводящий жесткие ограничения. В этом контексте действия швейцарцев выглядят как "сверка часов" с соседями.

Однако бурные дискуссии по этому вопросу, вероятнее всего, не утихнут. Правые партии продолжат настаивать на контроле границ, опасаясь, что через несколько лет, когда доля мигрантов станет еще больше, провести подобный референдум будет уже невозможно - новые граждане вряд ли будут голосовать против самих себя.

"Швейцарский референдум - это общий европейский тренд. Швейцарская народная партия еще будет поднимать эту тему, потому что в кантонах уже сейчас более трети населения составляют приезжие", - добавил эксперт.

Несмотря на нарастающую социальную и политическую напряженность, пока что Швейцария сохраняет стабильность. Страна продолжает балансировать между традиционной автономией и необходимостью сосуществовать в большом европейском пространстве.