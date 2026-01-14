3.71 BYN
Ситуация на Ближнем Востоке обостряется
В столице Ирана 14 января простились с погибшими в ходе беспорядков, в том числе с силовиками. Улицы наполнили антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Обстановка с каждым днем обостряется. Причина - давление и провокации извне. Например, американским гражданам предписано срочно покинуть Иран. При этом "миротворец" Трамп называет бунтовщиков "патриотами" и лично призывает их к эскалации и радикализации протестов.
Дональд Трамп, президент США:
"Обращаюсь ко всем патриотам Ирана: продолжайте протестовать. По возможности, возьмите под свой контроль госучреждения. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства. Все, что я им твержу, это то, что помощь уже в пути. И я заявляю, сделайте Иран снова великим".
По информации Daily Mail, американец получил список целей для ударов и новой агрессии США против Ирана. Известно, что в списке полсотни объектов (половина из них в Тегеране). "Демократизаторы" уже перебросили значительное количество своих бомбардировщиков. Однако Иран готовится к сопротивлению.
Амир Хатами, главнокомандующий армией Ирана:
"Они злонамеренно протест предпринимателей превратили в бунт, а затем в вооруженную террористическую операцию. Это показало, что они были полностью готовы к этому, что они продолжат подобные действия по примеру 12-дневной войны. Мы относимся к этой угрозе со всей серьезностью. Мы готовимся к ее масштабам".
Тегеран уже предупредил союзников США на Ближнем Востоке: если Штаты нападут на Иран, будет ответный удар по американским базам на их территории. Израильские военные уже начали выводить на боевые рубежи комплексы ПВО.
По информации Washington Post, американцы столкнулись с проблемой нехватки военного контингента на Ближнем Востоке. (Их перебросили в Венесуэлу для захвата президента и его жены). Эксперты заявляют, что США не могут прогнозировать себе гарантированную безнаказанность за удары по Ирану. Более того, СМИ пишут, что Трампа ждет имиджевое фиаско и провал новой агрессии.