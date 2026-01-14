Ситуация на Ближнем Востоке обостряется

В столице Ирана 14 января простились с погибшими в ходе беспорядков, в том числе с силовиками. Улицы наполнили антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Обстановка с каждым днем обостряется. Причина - давление и провокации извне. Например, американским гражданам предписано срочно покинуть Иран. При этом "миротворец" Трамп называет бунтовщиков "патриотами" и лично призывает их к эскалации и радикализации протестов.

Дональд Трамп, президент США:

"Обращаюсь ко всем патриотам Ирана: продолжайте протестовать. По возможности, возьмите под свой контроль госучреждения. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства. Все, что я им твержу, это то, что помощь уже в пути. И я заявляю, сделайте Иран снова великим".

По информации Daily Mail, американец получил список целей для ударов и новой агрессии США против Ирана. Известно, что в списке полсотни объектов (половина из них в Тегеране). "Демократизаторы" уже перебросили значительное количество своих бомбардировщиков. Однако Иран готовится к сопротивлению.

Амир Хатами, главнокомандующий армией Ирана:

"Они злонамеренно протест предпринимателей превратили в бунт, а затем в вооруженную террористическую операцию. Это показало, что они были полностью готовы к этому, что они продолжат подобные действия по примеру 12-дневной войны. Мы относимся к этой угрозе со всей серьезностью. Мы готовимся к ее масштабам".

Тегеран уже предупредил союзников США на Ближнем Востоке: если Штаты нападут на Иран, будет ответный удар по американским базам на их территории. Израильские военные уже начали выводить на боевые рубежи комплексы ПВО.