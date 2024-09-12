Министр иностранных дел Венгрии считает, что вступление Украины в НАТО приведет к неизбежной ядерной войне.



Это заявление Петер Сийярто сделал в связи с публикацией Зеленским подробностей своего мирного плана.



Киев настаивает на немедленном приеме в ЕС и НАТО, а также на предоставлении надежных гарантий безопасности от Запада.



Учитывая провокационный характер политики Украины на протяжении последних 30 лет, не вызывает сомнений: новый конфликт рано или поздно случится, и тогда в лобовом столкновении сойдутся ядерные государства альянса и Россия.



А раз так, Сийярто прав: без атомных бомбардировок тогда точно не обойдется.