ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сийярто: Вступление Украины в НАТО чревато катастрофой

Министр иностранных дел Венгрии считает, что вступление Украины в НАТО приведет к неизбежной ядерной войне.

Это заявление Петер Сийярто сделал в связи с публикацией Зеленским подробностей своего мирного плана.

Киев настаивает на немедленном приеме в ЕС и НАТО, а также на предоставлении надежных гарантий безопасности от Запада.

Учитывая провокационный характер политики Украины на протяжении последних 30 лет, не вызывает сомнений: новый конфликт рано или поздно случится, и тогда в лобовом столкновении сойдутся ядерные государства альянса и Россия.

А раз так, Сийярто прав: без атомных бомбардировок тогда точно не обойдется.

мирный планНАТОЗеленский

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все