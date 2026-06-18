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СК России продолжает расследование теракта удара ВСУ по автобусу
Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по факту террористической атаки со стороны ВСУ на пассажирский автобус, следовавший из Республики Беларусь по маршруту Гомель - Геленджик.
В настоящее время признаны в качестве потерпевших и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.
"В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признан потерпевшим и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту", - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.