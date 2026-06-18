СК России продолжает расследование теракта удара ВСУ по автобусу

"В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признан потерпевшим и допрошены 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту", - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.