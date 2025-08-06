Скандал в Эстонии. Полмиллиона евро на помощь Украине досталось мошенникам

В Эстонии основателя фонда помощи Украине обвинили в хищении средств. Сумма ущерба - полмиллиона евро.



Расследование показало, что фонд позиционировал себя как гуманитарный, а на самом деле занимался отмыванием денег через фиктивные контракты по завышенным ценам.



К слову, большая часть украденных денег осела на счетах украинского бизнесмена, который ранее уже был замешан в аналогичных схемах на родине, но успел скрыться за границей до возбуждения уголовного дела.



Примечательно, что фонд продолжал получать государственное финансирование, несмотря на явные нарушения в отчетности. При этом исполнительный директор данной некоммерческой организации сообщила о прекращении деятельности из-за значительного снижения пожертвований.