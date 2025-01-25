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Скорость ветра - 183 км/ч: Ирландию накрыл сильнейший шторм "Эовин"

В Ирландии объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильнейшего шторма "Эовин". В стране зафиксирована рекордная скорость ветра - 183 км/ч.

Стихия также затронула часть Шотландии и Северной Ирландии и вызвала масштабные разрушения по обе стороны Ирландского моря. Отменены более тысячи авиарейсов между Британией и Ирландией, наблюдаются перебои с электричеством, которые затронули 715 тыс. домов и предприятий. Школы и колледжи закрыты. Сотрудников компаний призвали по возможности работать из дома.

Фото: ТАСС

Ирландияшторм