Скорость ветра - 183 км/ч: Ирландию накрыл сильнейший шторм "Эовин"

Стихия также затронула часть Шотландии и Северной Ирландии и вызвала масштабные разрушения по обе стороны Ирландского моря. Отменены более тысячи авиарейсов между Британией и Ирландией, наблюдаются перебои с электричеством, которые затронули 715 тыс. домов и предприятий. Школы и колледжи закрыты. Сотрудников компаний призвали по возможности работать из дома.