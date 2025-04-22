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Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси
В Тбилиси прошла церемония похорон скульптора Зураба Церетели, сообщает РИА Новости.
Его захоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Память Церетели почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, члены правительства и парламента страны. Попрощаться с ним также пришли коллеги, художники, артисты театра и кино, деятели искусства и сотни обычных граждан.
У входа в церковь был размещен портрет скульптора, украшенный большим венком с надписью: "От семьи Эдуарда Шеварднадзе".
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.