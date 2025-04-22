Скульптора Зураба Церетели похоронили в Тбилиси

Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в Музее современного искусства.