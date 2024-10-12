Словакия отказалась помогать Украине

"Словакия не будет больше помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не можем ничего ей предоставить, - сказал министр иностранных дел Юрай Бланар. - Словакия поддерживает все мирные решения конфликта в Украине. На следующем саммите должна присутствовать Россия, пусть это будет и тяжело обеспечить. Одновременно там должны были бы быть страны Глобального Юга как, например, Китай и другие, потому что достичь мира будет непросто. Нужно над этим работать".