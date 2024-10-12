3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Словакия отказалась помогать Украине
Братислава не будет больше помогать Украине вооружением. Об этом заявил глава словацкого МИД на совместной конференции с ярым сторонником дальнейшего вооружения Киева - главой внешнеполитического ведомства Германии.
"Словакия не будет больше помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не можем ничего ей предоставить, - сказал министр иностранных дел Юрай Бланар. - Словакия поддерживает все мирные решения конфликта в Украине. На следующем саммите должна присутствовать Россия, пусть это будет и тяжело обеспечить. Одновременно там должны были бы быть страны Глобального Юга как, например, Китай и другие, потому что достичь мира будет непросто. Нужно над этим работать".
Ранее премьер Словакии высказался против членства Украины в НАТО. Роберт Фицо также пообещал "сделать все возможное, чтобы возобновить отношения с Россией".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва