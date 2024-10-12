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Словакия отказалась помогать Украине

Братислава не будет больше помогать Украине вооружением. Об этом заявил глава словацкого МИД на совместной конференции с ярым сторонником дальнейшего вооружения Киева - главой внешнеполитического ведомства Германии.

"Словакия не будет больше помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не можем ничего ей предоставить, - сказал министр иностранных дел Юрай Бланар. - Словакия поддерживает все мирные решения конфликта в Украине. На следующем саммите должна присутствовать Россия, пусть это будет и тяжело обеспечить. Одновременно там должны были бы быть страны Глобального Юга как, например, Китай и другие, потому что достичь мира будет непросто. Нужно над этим работать".

Ранее премьер Словакии высказался против членства Украины в НАТО. Роберт Фицо также пообещал "сделать все возможное, чтобы возобновить отношения с Россией".

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