"Таймс" информирует: зима близко, порядка 80 % объектов энергетической инфраструктуры Украины разрушено.



Издание отмечает, что западные партнеры предупреждали Киев о необходимости возвести защитные сооружения для сохранения энергосистемы, но работы в этом направлении завершились, так и не начавшись, из-за коррупционных скандалов в украинском правительстве. Ситуацию усугубляет мобилизация.