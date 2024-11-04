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"Смертельные холода" ждут Украину предстоящей зимой

"Таймс" информирует: зима близко, порядка 80 % объектов энергетической инфраструктуры Украины разрушено.

Издание отмечает, что западные партнеры предупреждали Киев о необходимости возвести защитные сооружения для сохранения энергосистемы, но работы в этом направлении завершились, так и не начавшись, из-за коррупционных скандалов в украинском правительстве. Ситуацию усугубляет мобилизация.

По сообщениям предприятия "Криворожская теплоцентраль", второй по площади город в Украине ожидает зима без отопления. Станция испытывает кадровый голод: большинство сотрудников мобилизованы.

Аналогичная ситуация и с другими подрядными организациями.

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