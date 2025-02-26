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СМИ: ЕС хочет назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

Евросоюз не теряет надежды, что его позовут за стол мирных переговоров по Украине.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, ЕС хочет на всякий случай назначить своего спецпредставителя на переговорах, на которые он не получал приглашения.

Этот вопрос, по данным агентства, европейские лидеры намерены обсудить на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта. Авторы публикации утверждают, что именно Киев убеждает Брюссель назначить такого чиновника как можно скорее.

ЕСУкраина