СМИ: Иран готов подписать ядерное соглашение с Трампом в обмен на снятие экономических санкций

Иран готов подписать ядерное соглашение с американским лидером Дональдом Трампом на определенных условиях в обмен на снятие экономических санкций. Cлова Али Шамхани - главного советника верховного лидера Ирана по политическим вопросам приводит телеканал NBC News, пишет БЕЛТА.

"Комментарии члена ближайшего окружения верховного лидера, по-видимому, являются наиболее четкими публичными заявлениями о готовности Ирана достичь соглашения с США", - отмечается в материале NBC News.

Шамхани заявил, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от своих запасов высокообогащенного урана, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Ирана.

На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил: "Да".

"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, несомненно, у нас могут быть лучшие отношения", - сказал Шамхани.

США и Иран уже несколько недель ведут переговоры по ядерной программе Тегерана, а спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал последний раунд в Маскате, столице Омана, "обнадеживающим".